На Донбасі готують підриви будинків - ОТУ Схід

19 февраля 2022, 20:00

Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" готують підриви житлових будинків з метою здійснення серій провокацій. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

"Метою даних провокацій буде, звісно, ​​звинуватити Україну для подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ОТУ, військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання, не планували та не планують жодних наступальних дій чи інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише при загрозі життю та здоров'ю наших воїнів та мирних жителів", - йдеться у повідомленні.