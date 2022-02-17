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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 февраля 2022, 20:00

На Донбасі готують підриви будинків - ОТУ Схід

Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" готують підриви житлових будинків з метою здійснення серій провокацій. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

"Метою даних провокацій буде, звісно, ​​звинуватити Україну для подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ОТУ, військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання, не планували та не планують жодних наступальних дій чи інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише при загрозі життю та здоров'ю наших воїнів та мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

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