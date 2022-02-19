Нові провокації: сепаратисти обстріляли Луганськ

21 февраля 2022, 09:00

"Сьогодні близько 21 години російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве у напрямку Луганська", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що сепаратисти самі підривають об'єкти інфраструктури в ОРДЛО та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських військових.

"Очевидно, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя та здоров'я мирних жителів", - додали у штабі ООС.

Нарешті, командування операції Об'єднаних сил офіційно заявило, що підрозділи ООС неухильно дотримуються мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", - сказано у заяві штабу ООС.