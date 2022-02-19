21 февраля 2022, 13:30 У "ДНР" оголосили НС через відсутність водопостачання У самопроголошеній "ДНР" у понеділок, 21 лютого, оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через зупинку насосної станції та припинення централізованого водопостачання. Стверджується, що на непідконтрольній території Донецької області без води залишилася понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні. Також сепаратисти заявляють про знеструмлення електропідстанції селища Старомихайлівка на заході Донецька. Частина населеного пункту залишилася без електрики. Твитнуть Загрузка... Загрузка...