У самопроголошеній "ДНР" у понеділок, 21 лютого, оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через зупинку насосної станції та припинення централізованого водопостачання.
Стверджується, що на непідконтрольній території Донецької області без води залишилася понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні.
Також сепаратисти заявляють про знеструмлення електропідстанції селища Старомихайлівка на заході Донецька. Частина населеного пункту залишилася без електрики.