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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
21 февраля 2022, 13:30

У "ДНР" оголосили НС через відсутність водопостачання

У самопроголошеній "ДНР" у понеділок, 21 лютого, оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через зупинку насосної станції та припинення централізованого водопостачання.

Стверджується, що на непідконтрольній території Донецької області без води залишилася понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні.

Також сепаратисти заявляють про знеструмлення електропідстанції селища Старомихайлівка на заході Донецька. Частина населеного пункту залишилася без електрики.

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