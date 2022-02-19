Київ запропонував формат переговорів щодо безпеки

21 февраля 2022, 14:30

Найбільш оптимальним форматом для дискусії щодо деескалації та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє МЗС України.

“Про можливий саміт президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії щодо деескалації та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина”, - сказав Кулеба.

За його словами, саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що наразі відбувається вздовж кордону України.

“Безпека України – це зараз пріоритет номер один. Ми використовуємо кожну найменшу дипломатичну можливість, щоб її гарантувати”, - зазначив міністр.

З Брюсселя Кулеба від'їжджає до Вашингтона, щоб продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів РФ проти України.