21 февраля 2022, 15:00

На допомогу сепаратистам на Донбасі прибула група добровольців із анексованого Криму. Про це у понеділок, 21 лютого, повідомляє РИА Новости із посиланням на координатора так званого інтеграційного комітету "Россия - Донбасс", екс-депутата Держдуми Андрія Козенка.

Він заявив, що очолює групу тих, хто приїхав, а також звинуватив Україну в "озброєній агресії", зазначивши, що ситуація в регіоні "загострилася до межі".

Тим часом, сепаратисти з так званої "ЛНР" повідомили про прибуття великої кількості добровольців із РФ та країн екс-СРСР.

"Спостерігається значна кількість осіб, які мають бойовий досвід у 2014-2015 роках, які виявили бажання стати на захист республіки в цей складний період", - йдеться у повідомленні, поширеному так званою "Народною міліцією ЛНР".

За їхніми даними, лише за лютий до них приїхали "більше 400 добровольців із Росії". Там також зазначили, що прибувають добровольці із республік колишнього Радянського Союзу.