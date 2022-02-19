Місто Щастя залишилося без води, тепла і світла

21 февраля 2022, 16:00

У Луганській області місто Щастя залишилося без світла, тепла та води через обстріл. Також там стався вибух із наступною пожежею на складі мазуту. Про це у понеділок, 21 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено три лінії електропередач 110 кВ та 220 кВ. Через це місто знеструмлено, жителі опинилися без водопостачання. Також пошкоджено ділянку тепломережі біля водонасосної станції, що спричинило зупинку подачі тепла", - йдеться у повідомленні.

Також на території Луганської ТЕС стався вибух на складі мазуту з подальшим спалахом.

"Обстріли тривають, тому немає можливості оцінити точні пошкодження та провести ремонтні роботи. Сили ДСНС зосереджені в Новоайдарі та готові розпочати роботи після встановлення "тиші", - повідомили в обладміністрації.

Там також додали, що станом на 13:10 відключено від мережі єдиний працюючий блок Луганської ТЕС через відключення ВЛ-220 Лисичанська.