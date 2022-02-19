Глави МЗС ЄС обговорять ситуацію навколо України

21 февраля 2022, 09:30

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу, які зберуться у понеділок у Брюсселі, докладно розглянуть поточну ситуацію навколо України. Про це у неділю, 20 лютого, повідомив журналістам високопоставлений представник ЄС, пише Інтерфакс-Україна.

Водночас учасники зустрічі не планують обговорювати пакет санкцій проти Росії.

"Ми не обговорюватимемо санкцій, які мають бути прийняті проти Росії за напад на Україну, поки напад не стане фактом. Сподіваємося, що ніколи. Але якщо таке трапиться, ми негайно викладемо на стіл ці санкції, вони будуть обговорені та прийняті у дуже короткий термін, очевидно, на той момент узгоджений з нашими партнерами-однодумцями", - сказав високопосадовець ЄС.

Він припустив, що ухвалення рішення про суттєвий пакет санкцій займе "дні, а не тижні", тому що "політичне рішення ухвалене на найвищому рівні, країнам-членам ЄС залишиться обговорити останні деталі".

Іншими темами зустрічі глав МЗС стануть проблеми кліматичних змін, ситуації в Білорусії, Малі, Боснії та Герцеговині. Крім того, засідання міністрів завершиться проведенням навчань із кібербезпеки, розповів представник ЄС.