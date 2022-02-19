Путін і Байден прийняли пропозицію Макрона зустрітися у Франції

21 февраля 2022, 10:00

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену та російському лідеру Володимиру Путіну провести саміт з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Обидві сторони підтримали ідею та прийняли пропозицію Макрона зустрітися у Франції. Про це у понеділок, 21 лютого, повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

"Президент запропонував провести саміт між президентом Байденом та президентом Путіним, а потім з усіма зацікавленими сторонами з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден та Путін прийняли принцип такого саміту", - сказано в повідомленні.

Порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

Зазначається, що саміт пройде лише у тому випадку, "якщо Росія не вторгнеться в Україну".