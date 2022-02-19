Резніков озвучив можливий сценарій вторгнення РФ

21 февраля 2022, 10:30

Влада України продовжує прогнозування сценаріїв агресії Росії. Один із них у понеділок, 21 лютого, озвучив міністр оборони Олексій Резніков.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суші, на двох морях і в тимчасово окупованому Криму. І позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, в Придністров'ї. Також очікувалося, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", – розповів він.

За його словами, все це супроводжуватиметься іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій - розхитати Україну зсередини, щоб ми змінили політичний курс і відмовилися від ЄС та НАТО, а врешті-решт, втратили незалежність. Зараз цей сценарій намагаються втілити", - каже Резніков.

Він також повідомив, що, за даними Міноборони, підрозділи РФ біля кордонів України налічують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морським та авіаційним компонентами – 147 тисяч.

"Ми не бачимо відведення та не говоримо про зменшення кількості. Ті частини, які зараз у русі, можуть повернути у попередні місця або перекинути на іншу ділянку", - повідомив міністр.

Також Резніков закликав "військових експертів" не здіймати паніку в суспільстві щодо "ескалації з боку РФ найближчим часом".

"Для того, щоб сформувати ударне угруповання, їм потрібен певний час. Тому я прошу не здіймати паніку тих, хто вважає себе військовими експертами та користується певною повагою", - закликав міністр.

"Я вірю, що готовність української армії, стійкість нашого суспільства та підтримка наших партнерів стануть превентивними заходами, які дозволять відвернути загрозу масштабної ескалації та найближчим часом відновити режим припинення вогню в ООС. Ще раз наголошую, українська армія не планує жодних наступальних дій ніде", - додав Резніков.