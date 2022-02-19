Доба в ООС: 80 обстрілів, поранений військовий

21 февраля 2022, 11:00

На Донбасі минулої доби, 20 лютого, ворожі війська 80 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Один військовий отримав осколкове поранення середньої тяжкості. Про це повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу ООС.

Поранений військовослужбовець перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний.

Зазначається, що обстріли велися з артилерії калібру 152 та 122-мм, мінометів калібру 120 та 82-мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За цю добу на Донбасі зафіксовано 8 порушень із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог двічі обстріляв Талаківку - з артилерії калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм; Піщевик - з мінометів калібру 120-мм; двічі Водяне - з мінометів калібру 120-мм; Красногорівку - з мінометів калібру 120-мм; Мемрик - з артилерії калібру 152 мм; Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.