21 февраля 2022, 11:30

Визнанням самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Росія прямо порушить територіальну цілісність та суверенітет України, заявив у понеділок, 21 лютого, міністр оборони Олексій Резніков.

"Якщо вони завтра або післязавтра чи післяпіслязавтра визнають ці терористичні угруповання, які там називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність та суверенітет України. Це вже буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права, і це означатиме, що, по суті, це і є pretext, як кажуть англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там запровадження якихось миротворців чи чогось такого, як там вони це називатимуть", - сказав він.

У такому разі, вважає міністр, міжнародне співтовариство матиме повне право на запровадження санкцій проти РФ.

Резніков підкреслив, що сам факт визнання ще не означає автоматичне відкрите введення військ ЗС РФ на територію ОРДЛО.

"Бо для того, щоб ухвалити рішення про введення військ, вони мають визначитися, що вони їх вводять на територію України", - пояснив міністр.

Глава Міноборони закликав партнерів опублікувати список санкцій щодо Росії.

"Навіть факт, умовно кажучи, підписання згоди на визнання псевдореспублік - це теж вже підстава включати режим санкцій. Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля - ​​це загроза. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку, які саме жорсткі санкції на них чекають, це вже буде спосіб стримування. І ми були б раді, якби наші партнери опублікували цей перелік, хоч би його частину", - заявив Резніков.

Нагадаємо, минулого тижня Держдума Росії ухвалила постанову про направлення президенту країни звернення про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".