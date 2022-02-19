США заборонять обробку трансакцій російських банків - ЗМІ

21 февраля 2022, 12:00

Фінансовим установам США заборонять обробляти трансакції для великих російських банків. Це передбачається пакетом санкцій проти РФ, які підготувала Адміністрація президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що санкції мають розірвати "кореспондентські" банківські відносини між цільовими російськими банками та банками США, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

Санкції можуть бути введені проти Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка та ВЕБ.РФ, проте остаточного списку ще не визначили.

США також можуть внести до чорного списку деяких росіян та компанії, тобто фактично виключити їх з американської банківської системи, заборонити їм торгівлю з американцями та заморозити їхні активи.