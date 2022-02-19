Супутникові фото фіксують підвищену активність військ РФ біля України

21 февраля 2022, 13:00

Супутник зафіксував підвищену активність російських підрозділів біля північно-східного кордону України. Про це повідомляє СNN у понеділок, 21 лютого.

Знімки отримані американською приватною компанією Maxar напередодні. За оцінкою Maxar, численні нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу населених пунктів Солоти та Валуйки в межах 35 км від кордону РФ з Україною.

"Ця нова діяльність є зміною у схемі раніше поміченого розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки)... Сьогодні (20 лютого - ред.) більша частина бойових частин та допоміжної техніки з н.п. Солоти пішла, і в цьому районі видно сліди машин і кілька колон бронетехніки", - повідомляє компанія.

Крім того, на знімках видно, що табори або плацдарми, де минулої неділі, 13 лютого, перебували значні сили, тепер "відносно порожні".

"Деяку техніку також було розгорнуто на схід від Валуєк, Росія, в полі приблизно за 15 км на північ від кордону з Україною", - додали експерти компанії.

Нарешті, на північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поряд з ними. На зображеннях видно сліди пересування бронетехніки сільською місцевістю.