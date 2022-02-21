У 2022 році буде представлена інформація про виконання бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади за 2021 рік

22 февраля 2022, 10:00

Як повідомляє міська військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецька за статтею 28 Бюджетного кодексу України буде публічно представлена інформація про виконання бюджетних програм міста Сєвєродонецьк за 2021 рік.

Ці заходи відбудуться:

1. 25 лютого 2022 року о 14 годині у залі засідань Сєвєродонецької міської ВЦА на 3 поверсі по Сєвєродонецькій міській ВЦА, фінансовому управлінню, фонду комунального майна, відділу культури;

2. 3 березня 2022 року о 14 годині у залі засідань Сєвєродонецької міської ВЦА по управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я, службі у справах дітей, а також відділу молоді та спорту;

3. 10 березня 2022 року о 14 годині у залі засідань Сєвєродонецької міської ВЦА по управлінню житлово-комунального господарства та освіти, а також відділу капітального будівництва.

Також загальне представлення інформації про виконання бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади за 2021 рік буде проводитися 17 березня о 14 годині у залі засідань Сєвєродонецької міської ВЦА, теж на 3 поверсі.