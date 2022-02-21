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Вторник, 22 февраля 2022
16:00
Пошкодили національну валюту чи євро або долар? Де, як та за яку комісію їх обміняти - в сюжеті
15:30
У Києві вшанували учасників оборони Дебальцевського плацдарму у січні-лютому 2015 року
15:00
Як отримати субсидії та хто має на них право
15:00
21 лютого у віці 83 років пішов з життя відомий український правозахисник, луганчанин Микола Козирєв.
14:00
Вони закрили нас крилами: у Сєвєродонецьку вшанували Героїв Небесної Сотні
13:30
Зеленський заговорив про розрив дипвідносин із РФ
13:00
РФ гарантує безпеку "ЛНР" та "ДНР" - Лавров
12:30
Держдума Росії затвердила договори з "ЛДНР"
11:30
Ситуація в Україні непередбачувана - Блінкен
11:30
Визнання "Л/ДНР" може означати вихід РФ із "Мінська" - ТКГ
11:00
Виступ Секретаря РНБО України Олексія Данілова
10:30
Помер Герой України Іван Дзюба
10:00
У 2022 році буде представлена інформація про виконання бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади за 2021 рік
09:00
Святкуймо день рідної мови разом!
Понедельник, 21 февраля 2022
16:30
Радбез Росії вирішує про дальші кроки з питань Донбасу
16:00
Місто Щастя залишилося без води, тепла і світла
15:00
До "ЛДНР" з'їжджаються "захисники" з Криму та Росії
14:30
Київ запропонував формат переговорів щодо безпеки
13:45
ТЕРМІНОВО!
13:30
У "ДНР" оголосили НС через відсутність водопостачання
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Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
22 февраля 2022, 15:30
У Києві вшанували учасників оборони Дебальцевського плацдарму у січні-лютому 2015 року
Подробиці в сюжеті
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