Помер Герой України Іван Дзюба

22 февраля 2022, 10:30

Помер легендарний Герой України, літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Йому було 90 років. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на літературознавця, політичного та громадського діяча Миколу Жулинського.

Дзюба помер уві сні вранці, 22 лютого. Він до останнього працював і стежив за громадсько-політичною діяльністю. Останніми роками у нього почалися проблеми зі здоров'ям.

"Одне ім'я вже багато говорить. Багато - тому що це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ та початку ХХІ століття. Насамперед Іван Дзюба - це інтелектуальний провідник та спікер українського "шістдесятництва", - зазначив Жулинський.

У свою чергу українська письменниця Ліна Костенко назвала Дзюбу людиною, яка "завжди мала мужність говорити правду".

Зазначимо, Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року у селі Миколаївка Волноваського району Донецької області. Був дисидентом радянських часів, Героєм України (2001), академіком НАН України, міністром культури (листопад 1992 - серпень 1994) та головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Також він був одним із засновників Народного Руху України.

У 1973 році Дзюба був засуджений до п'яти років ув'язнення та п'яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм або русифікація", але був "помилуваний".

На його рахунку десятки публікацій та книг. Зокрема, про Тараса Шевченка, досліджень про культуру та політику.