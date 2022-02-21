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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 февраля 2022, 11:30

Визнання "Л/ДНР" може означати вихід РФ із "Мінська" - ТКГ

Українська делегація у Тристоронній контактній групі засуджує рішення влади Росії про визнання "ДНР/ЛНР". Це може свідчити про свідомий вихід Кремля із Мінських домовленостей, повідомляє прес-служба ТКГ.

Зазначається, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово ухилялася від участі у консультаціях у форматі ТКГ, "реалізуючи свій план за допомогою ескалації ситуації безпеки на лінії розмежування".

"У ситуації, що склалася, ми проводитимемо консультації з чинним головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - додали в прес-службі.

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