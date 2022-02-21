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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 февраля 2022, 13:00

РФ гарантує безпеку "ЛНР" та "ДНР" - Лавров

Росія гарантує безпеку "Л/ДНР", а реакція Заходу на визнання незалежності "республік" очікувана. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.

"Реакція відома, звичайно ж, і вона, напевно, у всіх на слуху, нею переповнені і телеекрани, й інші ЗМІ, інтернет, соціальні мережі. Реакція очікувана", - сказав він.

За його словами, дипломати західних країн останніми роками нібито звикли "всі біди вішати на РФ, звинувачувати Москву у всім і вся".

Також Лавров запевнив, що Росія гарантує безпеку "ЛНР" та "ДНР".

Щодо Мінських домовленостей, то, за словами глави російського МЗС, вони були "розтоптані" Києвом.

Також Лавров наголосив, що влада РФ сумнівається, що Євросоюз здатний бути посередником у врегулюванні конфлікту.

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