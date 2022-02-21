Зеленський заговорив про розрив дипвідносин із РФ

22 февраля 2022, 13:30

Президент Володимир Зеленський вивчить пропозицію МЗС розривати дипломатичні відносини між Україною та Росією. Про це він повідомив на прес-конференції із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок, 22 лютого.

"До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ. Я зараз, одразу після нашої прес-конференції, буду дивитися та опрацьовувати це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки з ескалації зі сторони РФ", - сказав Зеленський

Президент також заявив, що запровадить військовий стан, якщо буде "потужна війна" проти України.

"Щодо воєнного стану, дуже просто - це питання для нас зрозуміле: ми віримо у те, що війни не буде, потужної - проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде запроваджено воєнний стан", - сказав він.

З його слів, визнання РФ т.зв."Л/ДНР" є основою подальшої збройної агресії Росії проти України.

"Визнанням так званих "Л/ДНР" Росія створює юридичні підстави для збройної агресії проти України, при цьому порушуючи всі двосторонні і багатосторонні зобов'язання – резолюцію Ради Безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року", - сказав Зеленський.

Він додав, що російська агресія навколо України є безпрецедентним викликом для світу загалом.

Крім того, Зеленський заявив, що потрібно невідкладно ввести санкції проти РФ з огляду на визнання "незалежності" самопроголошених т.зв."ДНР" і т.зв."ЛНР".

"Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, яких було допущено у Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції повинні включати повну зупинку Північного потоку-2", - сказав президент.

У свою чергу президент Естонії заявив, що РФ має негайно відкликати свої війська з території України.

"Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже 8 років. Москва має негайно і беззастережно відкликати свої війська з території України. Ми засуджуємо всі військові і гібридні дії проти України. Незважаючи на дипломатичні зусилля, ми не бачимо сигналів про готовність провести деескалацію. Навпаки - є накопичення російських військ, яке триває, зокрема у Білорусі", - сказав Каріс.