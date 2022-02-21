23 февраля 2022, 12:00

У державній компанії Укрзалізниця розповіли про рух поїздів на схід України на фоні загострення конфлікту на Донбасі. За словами члена правління УЗ Олександра Перцовського, компанія на сьогоднішній день не має сполучення із тимчасово окупованими територіями. Він зазначив, що з підконтрольною територією Донецької та Луганської областей залізничне сполучення продовжуватиметься, всі заходи безпеки посилено. Найкращою точкою є місто Покровськ на території Донецької області.

Нагадаємо, що між столицями України та Польщі планують запустити найновіший швидкісний потяг, який зможе розганятися до швидкості 250 кілометрів на годину. Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікувала прес-служба Міністерства інфраструктури України. Відомо, що новий швидкісний потяг сполученням Київ–Варшава зможе розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину — роботу з реалізації проекту проводять разом із фахівцями Європейського Союзу. Згідно з планами влади України, дорога між Варшавою та Києвом на новому поїзді займатиме лише чотири години.