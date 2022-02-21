23 февраля 2022, 13:00 Частково ліквідовано порив на тепловому колекторі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». 22 лютого частково ліквідовано порив на тепловому колекторі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Ремонтні роботи продовжуються. Без теплопостачання залишаються 14 будинків: вул. Енергетиків буд.8, 12а, 18, вул.. Партизанська 25, 25а, Юності 19, 23а, 24, 25, 26., вул.Танкистів, 12, 14а, 18, Гоголя 3. Розпочато заповнення теплових мереж теплоносієм. Для інформації: 21 лютого в районі вулиць Юності та Партизанської відбувся порив теплового колектору. Колектор перебуває на балансі та обслуговується ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Керівництвом та комунальними службами Сєвєродонецької міської ВЦА вживаються всі необхідні заходи для усунення аварійної ситуації. Ремонтні роботи виконує ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ". Твитнуть Загрузка... Загрузка...