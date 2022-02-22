Зеленський оголосив про введення воєнного стану

24 февраля 2022, 07:00

Президент Володимир Зеленський вранці у четвер, 24 лютого, виступив із терміновим зверненням до українців у зв'язку з нападом російської армії на Україну.

Так, глава держави заявив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонниках, і оголосив про введення воєнного стану по всій країні.

Він розповів, що вже провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом та попросив українців залишатися вдома.

"Без паніки - ми сильні. Ми всіх переможемо. Слава Україні!" - резюмував президент.