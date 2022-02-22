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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
24 февраля 2022, 07:00

Зеленський оголосив про введення воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вранці у четвер, 24 лютого, виступив із терміновим зверненням до українців у зв'язку з нападом російської армії на Україну.

Так, глава держави заявив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонниках, і оголосив про введення воєнного стану по всій країні.

Він розповів, що вже провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом та попросив українців залишатися вдома.

"Без паніки - ми сильні. Ми всіх переможемо. Слава Україні!" - резюмував президент.

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