ОКУПАНТИ НЕ ПУСКАЮТЬ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ У ЩАСТЯ

Добу російські окупанти гатять без зупину.
ВСУ дають гідну відсіч ворогу і Щастя нині ЯК БУЛО, Є і БУДЕ українське.
У місті немає води та електропостачання.
Мешканці не виходять з бомбосховищ.
Маємо багато людських жерт, щонайменше загинуло семеро осіб. Багато постраждалих.
Купа житлових будинків, які згоріли, хто в них знаходився наразі невідомо.
Евакуація неможлива через постійні обстріли.
Без гарантій безпеки проводити евакуацію - самогубство.
Шукаємо міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо «коридору» під гумпрапорами.
А поки російські нелюди не пускають в місто, навіть, Червоний Хрест, аби допомогти населенню.
Ми вистоїмо і переможемо!
ВСУ - бережи Вас Бог!
#stoprussia
Сергій Гайдай