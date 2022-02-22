Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 февраля 2022, 08:30

ОКУПАНТИ НЕ ПУСКАЮТЬ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ У ЩАСТЯ

Добу російські окупанти гатять без зупину.

ВСУ дають гідну відсіч ворогу і Щастя нині ЯК БУЛО, Є і БУДЕ українське.

У місті немає води та електропостачання.

Мешканці не виходять з бомбосховищ.

Маємо багато людських жерт, щонайменше загинуло семеро осіб. Багато постраждалих.

Купа житлових будинків, які згоріли, хто в них знаходився наразі невідомо.

Евакуація неможлива через постійні обстріли.

Без гарантій безпеки проводити евакуацію - самогубство.

Шукаємо міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо «коридору» під гумпрапорами.

А поки російські нелюди не пускають в місто, навіть, Червоний Хрест, аби допомогти населенню.

Ми вистоїмо і переможемо!

ВСУ - бережи Вас Бог!

#stoprussia

Сергій Гайдай

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: