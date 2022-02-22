Зеленський: Росії доведеться говорити з нами

25 февраля 2022, 08:00

Росії доведеться говорити з Україною про те, як зупинити військове вторгнення, упевнений президент Володимир Зеленський.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський у відеозверненні вранці в п'ятницю, 25 лютого.

Він зазначив, що санкції, які ввели у четвер США та інші країни, не переконали РФ.

"Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі та бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав Зеленський.

Він порівняв вторгнення російських військ у Київ із нападом фашистів у 1941 році.

"Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, влучання в житловий будинок, пожежа - все це нагадує перший такий самий напад на нашу столицю, що відбувся в 1941 році", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.

Також він нагадав, що українська армія продовжує захищати державу самотужки, як і в четвер.

"Цього ранку ми захищаємо нашу державу самотужки, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку", - сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Він наголосив, що лише солідарність та рішучість українців здатні зберегти свободу України та захистити державу.

"Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони - всі виконують свої завдання максимально", - додав Зеленський.