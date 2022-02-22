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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 февраля 2022, 11:00

ГРОМАДЯНИ! Усім бажаючим вступити до лав Сил територіальної оброни України

ГРОМАДЯНИ! Усі бажаючі вступити до лав Сил територіальної оброни України, або отримати інформацію просимо звернутися за телефонами:

в/ч А 7039 – телефон чергової частини – 050 144 60 77 – м. Лисичанськ.

в/ч А 7276 – телефон чергової частини – 095 126 00 74 – м. Сєвєродонецьк.

в/ч А 7284 – телефон чергової частини – 095 023 56 64 – м. Рубіжне.

в/ч А 7285 – телефон чергової частини – 095 023 15 63 – м. Старобільськ.

в/ч А 7364 – телефон чергової частини – 066 904 44 80 – м. Сватове.

При собі мати військово – облікові документи – військовий квиток (посвідчення офіцера запасу), та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, або паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

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