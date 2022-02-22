Обстріл міста Лисичанськ – розпочато кримінальне провадження

03 марта 2022, 10:30

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації з артилерійської зброї м. Лисичанськ Луганської області за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Встановлено, що 02 березня 2022 року в період з 9 год 30 хв по 11 год 30 хв невстановлені представники збройних сил Російської Федерації здійснили обстріл м. Лисичанськ, що на Луганщині.

У результаті обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджено два житлових будинка, будівлю магазина, дитячий майданчик, місцеву телевежу та будівлю ТОВ «Лисичанський пивоварний завод».

Вказані дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18.10.1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори Луганської обласної прокуратури вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури