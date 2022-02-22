На Київщині збили ворожий літак

03 марта 2022, 11:00

Українські військові збили російський винищувач Су-30 над Ірпенем. Про це вранці у четвер, 3 березня, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Щойно ми збили російський літак Су-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО спрацював на відмінно!", - написав Залужний.

Нагадаємо, напередодні на Київщині відбулася запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С. При цьому обидва російські літаки було збито. Один український МіГ-29 також був втрачений.

Перед цим у Мережі з'явилося відео, на якому відображено момент знищення двох російських вертольотів. Імовірно, ударів було завдано із землі.