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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
03 марта 2022, 11:30

Війська РФ втратили в Україні 9000 солдатів - Генштаб

З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України.

Знищено:

30 літаків (інформація уточнюється)

31 вертоліт (інформація уточнюється)

217 танків

900 бойових броньованих машин.

90 артилерійських систем

11 засобів ППО

42 реактивні системи залпового вогню

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

3 БПЛА оперативно-тактичного рівня

2 легкі швидкісні катери

374 одиниці автомобільної техніки

Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

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