03 марта 2022, 11:30 Війська РФ втратили в Україні 9000 солдатів - Генштаб З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України. Знищено: 30 літаків (інформація уточнюється) 31 вертоліт (інформація уточнюється) 217 танків 900 бойових броньованих машин. 90 артилерійських систем 11 засобів ППО 42 реактивні системи залпового вогню 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня 2 легкі швидкісні катери 374 одиниці автомобільної техніки Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій. Твитнуть Загрузка... Загрузка...