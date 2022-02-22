Війська РФ втратили в Україні 9000 солдатів - Генштаб

З 24 лютого до 3 березня загальні втрати особового складу російських військ в Україні орієнтовно склали 9000 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генштабу України.
Знищено:
30 літаків (інформація уточнюється)
31 вертоліт (інформація уточнюється)
217 танків
900 бойових броньованих машин.
90 артилерійських систем
11 засобів ППО
42 реактивні системи залпового вогню
60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
3 БПЛА оперативно-тактичного рівня
2 легкі швидкісні катери
374 одиниці автомобільної техніки
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.