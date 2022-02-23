Україна знову відновила електропостачання ЧАЕС

15 марта 2022, 10:00

Україна знову відновила електропостачання Чорнобильської АЕС. Пошкоджена російськими окупантами лінія електропередачі відремонтована.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено Зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, 14 березня окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, що живить ЧАЕС і місто Славутич.