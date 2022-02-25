29 марта 2022, 08:30 Сергій Гайдай: через російські обстріли ще 7 тисяч жителів Лисичанська залишилися без світла «Нічні обстріли в Лисичанську долали чималу кількість пошкоджень ліній електропередачі. Спеціалісти намагатимуться якомога швидше полагодити пошкоджені ЛЕП. Однак, за декілька годин знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, понівечені проводи й опори, електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів», - повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, станом на ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганщини. Відключено 574 трансформаторні підстанції. Без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 повністю. Твитнуть Загрузка... Загрузка...