З Рубіжного евакуйовані ще 30 громадян

29 марта 2022, 11:00

Із Рубіжного евакуйовані ще 30 громадян, із центра міста також людям вдалося виїхати, - Сергій Гайдай

Очільник Луганщини повідомив, що на сьогодні, 29 березня, "режиму тиші" для Луганщини не погоджено. Тим не менше, рятувати життя людей необхідно щодня.

"Тому ми організували вивіз з Лисичанська, Сєвєродонецька, Привілля, південної частини Рубіжного. Із цього міста ми вже евакуювали 30 жителів, але ще декільком зранку вдалося вибратися з центру населеного пункту, де тривають бої. Сьогодні заберемо й їх. Також в Рубіжне доставили гуманітарну допомогу", - наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.