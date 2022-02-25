У Польщі заявили про готовність прийняти ще більше біженців із України

29 марта 2022, 11:30

Польща готова приймати стільки біженців з України, скільки потрібно. Про це повідомив віце-прем'єр Петро Глинський в інтерв'ю Politico.

"У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців", - заявив він.

Глинський зазначив, що Польща за місяць прийняла 2,3 млн біженців з України, на сьогодні потік скоротився.

За його словами, важливо розділяти гуманітарну допомогу та допомогу Україні у війні проти РФ.

"Це дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони й досі захищають свою незалежність", - сказав він.

Крім того, Глинський пояснив різницю у підходах до прийому українських та сирійських біженців тим, що до війни у ​​Польщі вже жили та працювали близько 1,5 млн українців, а також тим, що між країнами є глибокі культурні зв'язки.