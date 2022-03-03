Ще 20 тисяч домівок Луганщини знову зі світлом, працюємо над подачею води, – Сергій Гайдай

01 апреля 2022, 10:30

«В останній день березня ми мали майже 125 тисяч знеструмлених абонентів. Світло було відсутнє у Рубіжному, Сєвєрдонецьку і частині Лисичанська. Не кажучи вже про значно менші населені пункти. Але зусиллями електриків ТОВ «ЛЕО» і місцевих РЕМів, спеціалістів промислових підприємств області нам вдалося полагодити одну з високовольтних ліній. Зокрема, заживити стару частину Сєвєродонецька», – повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Завдяки цьому кількість знеструмлених абонентів скоротилася на 20 тисяч – із 124 914 до 103 649.

Залишаються без світла 33 населених пункти – 21 повністю та 12 частково.