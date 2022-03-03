Слідчі СБУ розслідують кримінальне провадження щодо високопосадовця Ради Федерації РФ

01 апреля 2022, 11:00

Служба безпеки України продовжує збирання доказової бази щодо ролі російських високопосадовців у збройній агресії проти України та окупації українських територій.

Слідчі СБУ відкрили та розслідують кримінальне провадження стосовно першого заступника голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, секретаря генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрія Турчака.

Задокументовано, що невдовзі після окупації Станиці Луганської російський чиновник незаконно перетнув українсько-російський кордон та прибув до захопленого рашистами селища.

Там разом із «гауляйтером» ОРЛО Пасечником Турчак провів акцію з пропагандистської підтримки російсько-фашистської агресії. У ході зустрічі з місцевими мешканцями Турчак заявив, що Луганська область є територією РФ, тому її жителі мають підкоритись окупаційній владі.

Меседжі московського функціонера про належність Луганщини до РФ було розповсюджено пропагандистськими ЗМІ угруповання «ЛНР».

За фактом дій російського чиновника СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Триває досудове розслідування. Найближчим часом правопорушнику буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Матеріали щодо антиукраїнської діяльності цивільних та військових посадових осіб країни-окупанта будуть передані до міжнародних судових інстанцій, які нададуть їм належну правову оцінку з погляду міжнародних правових норм.

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