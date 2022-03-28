Від рук росіян в Україні 191 дитина загинула і понад 349 отримали поранення

13 апреля 2022, 09:30

Станом на ранок середи, 13 квітня, в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації 191 дитина загинула та понад 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Повідомляється, що ці дані не є остаточними.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15, повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Зокрема у селищі Бородянка та селі Королівка Київської області виявлено обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика.

У понеділок, 11 квітня, під час обстрілу в Харкові загинули півторамісячне немовля та 12-річний підліток. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.

Того ж дня у Херсонській області внаслідок влучання снаряда у житловий будинок 15-річна дівчинка зазнала тяжких поранень.

У містах та селах України з початку повномасштабного вторгнення військ РФ пошкоджено 957 навчальних закладів, 88 із них зруйновано повністю.