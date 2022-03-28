Літаки російських олігархів застрягли в аеропорту Дубая - ЗМІ

13 апреля 2022, 10:30

Російські олігархи намагалися врятувати свої особисті літаки від впливу санкцій ЄС та США та сховати їх на якийсь час у Дубаї. Але у зв'язку із забороною страхування та обслуговування бортів російських контрагентів літаки не можуть літати і змушені простоювати, повідомляє газета The Wall Street Journal.

Так, супутникові знімки та дані радарів свідчать, що у Дубаї застрягли літаки Романа Абрамовича, Віктора Рашнікова, Михайла Гуцерієва, Аркадія Ротенберга та інших російських мільярдерів.

Об'єднані Арабські Емірати не закривали небо для російських літаків. Але запроваджена країнами ЄС і США заборона страхування та обслуговування російських літаків фактично позбавляє їх можливості піднятися в небо. Більшість літаків, що належать росіянам, застраховані та керуються європейськими компаніями.

Вказано, що в аеропортах Дубая застрягли десятки літаків, які раніше базувалися у Росії. При цьому один день паркування літака в міжнародному аеропорту Аль-Мактум у Дубаї коштує тисячу доларів.