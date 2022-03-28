Південна Корея передасть Україні партію нелетальної військової допомоги

13 апреля 2022, 11:30

Південна Корея надасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 млрд вон ($1,6 млн - ред.). У пакет увійдуть бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до споживання продукти харчування, повідомляє Yonhap з посиланням на обізнане джерело в середу, 13 квітня.

Вказано, що Південна Корея планує відправити вантаж цивільними рейсами до Європи поетапно до кінця квітня, а влада обох країн уточнює деталі запланованого постачання.

"Незважаючи на заклики Києва про підтримку зброї, Сеул стверджує, що існують "обмеження" на відправку зброї в Україну. Міністр оборони Су Ук повторив цю позицію під час телефонних переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня", - йдеться у повідомленні.