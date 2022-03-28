У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра

13 апреля 2022, 12:30

У Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці сприйняли з подивом. Із відповідною заявою у вівторок, 12 квітня, виступив представник уряду ФРН.

"Федеральний президент чітко і недвозначно займає позицію на боці України", - наголосив представник уряду ФРН. Після свого переобрання Штайнмаєр звернувся до президента РФ Володимира Путіна з закликом: "Зніміть зашморг з шиї України!" - і зазначив, що жодна країна у світі не має права знищувати самовизначення та суверенітет України, нагадав він.

"Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", - продовжив представник кабінету міністрів Німеччини.

"Поїздка стала б знаком солідарності"

"Поїздка федерального президента до Києва стала б явним зовнішньополітичним знаком солідарності", - у свою чергу заявив голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх виданню Die Rheinische Post. "Я, як і раніше, переконаний, що візит президента міг би підкреслити постійну підтримку нашої країни", - зазначив він.