Арестович озвучив деталі затримання Медведчука

13 апреля 2022, 13:30

Народного депутата, лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було затримано Службою безпеки України за межами Києва. Про це у вівторок, 12 квітня, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла", - повідомив він.

При цьому радник стверджує, що упійманий нардеп є дуже цінним ресурсом, який може розповісти, хто просував проросійські настрої в Україні.

"Медведчук дуже цінний, він має відношення до Путіна, Росії, війни, підготовки цієї війни, організації проросійського руху в Україні. Він зараз дуже багато цікавих подробиць розповість", - додав Арестович.

Водночас інший радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що влада Росії хотіла б ліквідувати голову ОПЗЖ.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни", - уточнив Подоляк.