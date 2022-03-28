Байден назвав дії РФ в Україні геноцидом

13 апреля 2022, 14:30

Президент США Джо Байден під час виступу у штаті Айова у вівторок, 12 квітня, назвав російського лідера Володимира Путіна диктатором, а розв'язану ним війну в Україні вперше - геноцидом. Про це повідомляє телеканал CBS.

Так, заява американського президента прозвучала, коли він висловлював жаль з приводу стрибка цін на газ.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність поповнити свій бак - ніщо із цього не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи здійснить геноцид на іншому кінці світу", - сказав Байден дослівно.

При цьому він повідомив, що для подолання "путінського підвищення цін на бензин" Вашингтон вирішив випускати мільйон барелів нафти на день зі стратегічного запасу нафти.

Пізніше, перед вильотом до Вашингтона, глава Білого дому прокоментував свої слова.

"Я назвав це геноцидом, оскільки стає ясніше і ясніше, що Путін просто намагається знищити саму ідею бути українцем. І докази цьому зростають. Ми дозволимо юристам на міжнародному рівні визначити, можна це кваліфікувати відповідним чином чи ні, але для мене це саме так", - сказав він.

Зазначимо, раніше, навіть після оприлюднення фактів "бучанської різанини", Байден називав звірства армії Росії в Україні військовими злочинами, а Путіна - м'ясником, диктатором і військовим злочинцем.