Арестович заявив про нову фазу війни

07 мая 2022, 09:00

Війна Росії з Україною входить у фазу, коли нічого сенсаційного не відбуватиметься, але бойові дії не припиняться. Про це у п'ятницю, 6 травня, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович за підсумками 72-го дня російського вторгнення.

"Війна входить у рутинну фазу. Пару місяців мінімум буде час дрібних сенсацій або взагалі нічого не відбувається. Треба звикати, що це дуже важка фаза, коли йде перемелювання один одного", - сказав він.

Спікер зазначив, що зараз найуспішніша ситуація на фронті складається у Харківській області.

"Наші війська просуваються на північ від Харкова, звільняючи населені пункти. До цього вони рухалися на схід від Харкова", - пояснив Арестович.

Водночас на Луганщині ситуація ускладнюється, розповів він.

"У районі Сєвєродонецька, Рубіжного та Попасної ситуація ускладнилася. Сєвєродонецьк знаходиться під безпосередньою загрозою, Рубіжне під посиленою загрозою, Попасну зрівняли із землею, і питання, кому вона належить, вже чисто теоретичне", - уточнив радник.

Проте, на його думку, в цьому районі є і позитивні зрушення: "Вести оточення з боку Ізюма не виходить, від Авдіївки взагалі нічого оточувати не виходить. Тому великий трикутник - Рубіжне - Авдіївка - Барвінкове - вже не в планах, а ось Луганську область вони намагаються (захопити - ред.), щоб хоч щось оголосити до 9 травня".