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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 мая 2022, 10:00

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні, яка бореться з російським вторгненням, додаткової військової допомоги. Про це йдеться у заяві голови Білого дому, оприлюдненій у п'ятницю, 6 травня.

"Я оголошую про черговий пакет допомоги на цілі забезпечення безпеки, в рамках якого Україні буде надано артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", - зазначено в документі.

За даними ЗМІ, ідеться про озброєння на суму 150 млн доларів.

Водночас американський лідер заявив, що виділені Конгресом США кошти на надання військової допомоги Україні майже вичерпані, і закликав законодавців схвалити направлений їм запит на виділення ще 33 млрд доларів для підтримки Києва.

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