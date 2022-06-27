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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
29 июня 2022, 09:30

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни у Лисичанську

За даними слідства, 27 червня 2022 року військовослужбовці збройних сил країни-агресора здійснили обстріл міста Лисичанськ. В результаті цього загинули 8 людей, серед них дитина. 21 особа отримала поранення.

Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Наразі слідчими відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях проводяться першочергові слідчі дії.

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