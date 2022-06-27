Сирія вирішила визнати «незалежність» «ЛНР» та «ДНР»

29 июня 2022, 18:30

У середу, 29 червня Сирія заявила, що офіційно визнала «незалежність» так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Сирії.

«Втілюючи спільну волю та прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність та суверенітет Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки», – йдеться у повідомленні.

У лютому режим Асада підтвердив свій намір «налагодити відносини» із терористичними організаціями «ЛДНР».