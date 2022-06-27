Росіянами на Луганщині зруйновано або пошкоджено майже 160 закладів освіти

29 июня 2022, 19:30

Такі дані озвучені під час онлайн-наради Департаменту освіти і науки Луганської обласної військової адміністрації з керівниками органів управління освітою територіальних громад регіону сьогодні, 29 червня, - повідомляє пресслужба ЛОДА.

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська відзначила, що в умовах окупації більшої частини області та активних бойових дій в районі Лисичанська освітяни мають забезпечити видачу документів про здобуття базової та повної загальної середньої освіти, тобто випускникам 9-х та 11-х класів, а також підготуватись до нового навчального року.

Зазначено, що наразі в області внаслідок збройної агресії рф пошкоджено 50 закладів дошкільної освіти (з них чотири зруйновано повністю), 83 заклади загальної середньої освіти (6 зруйновано), 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано), 14 закладів професійної освіти (2 зруйновано), 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано), 2 заклади вищої освіти.

Крім того, майже 500 закладів освіти регіону всіх форм власності потребують капітальних ремонтів та облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Директор Департаменту освіти і науки Юрій Стецюк підкреслив, що в умовах надзвичайно складної безпекової ситуації на Луганщині у новому навчальному році освітній процес в закладах загальної середньої освіти має бути організований у найбільш безпечній для учасників освітнього процесу формі.

«Маємо розуміти, скільки шкіл області спроможні забезпечити освітній процес за дистанційною формою, яка ситуація із кадровим забезпеченням, який контингент учнів матимемо на початок нового навчального року», - звернувся він до керівників органів управління освітою.

Учасники наради також обговорили механізми видачі відповідальними особами відділів та управлінь освіти документів випускникам 2022 року, а також робочі питання формування мережі закладів освіти, кадрового та методичного забезпечення, взаємодії органів управління освітою в умовах воєнного часу.