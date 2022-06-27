Росіяни обстрілюють Лисичанськ касетними боєприпасами

29 июня 2022, 10:30

Внаслідок обстрілу Лисичанська касетними снарядами серйозні поранення отримали понад 20 людей. Повідомляє Сергій Гайдай.

«Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження» - йдеться в повідомленні.

Гайдай також зазначив, що ситуація в місті зараз нагадує ту, котра була в Сєвєродонецьку на початку окупації.

«Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру» - зазначає посадовець.

Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.