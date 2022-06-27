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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
29 июня 2022, 10:30

Росіяни обстрілюють Лисичанськ касетними боєприпасами

Внаслідок обстрілу Лисичанська касетними снарядами серйозні поранення отримали понад 20 людей. Повідомляє Сергій Гайдай.

«Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження» - йдеться в повідомленні.

Гайдай також зазначив, що ситуація в місті зараз нагадує ту, котра була в Сєвєродонецьку на початку окупації.

«Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру» - зазначає посадовець.

Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

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