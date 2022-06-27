Рубіжанська панчішна мануфактура відновлює свою роботу у Львові

29 июня 2022, 14:30

Перша партія виготовленої продукції фабрики очікується у серпні-вересні. Для нового старту завозиться 20 в'язальних машин із Китаю. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рубіжанська панчішна мануфактура відома в Україні та за її межами. Продукція користалася попитом і у місцевих жителів. Впевнений, що в кожній родині хоча б одного разу, але купували ці рубіжанські вироби. Купували б і далі, але окупантам не потрібні ні робочі місця, ні якісні та водночас недорогі товари. Вони "звільнили" Рубіжне від промисловості. Навіть легкої", – розповів Гайдай.

Нагадаємо, що ще 22 березня до виробничих приміщень мануфактури влучили снаряди росіян. Сталося загоряння, згоріло обладнання та продукція.

На фабриці випускали шкарпетки "Місюренко", жіночі колготки Lady May, дитячі шкарпетки "АфРіка". Крім того, підприємство займалося виготовленням продукції на замовлення під іншими торговими марками.