СБУ повідомила про підозри п'ятьом колаборантам, які допомагають РФ на тимчасово окупованих територіях

29 июня 2022, 16:30

Зокрема, перед законом постане «банкір», який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує «Центробанк днр».

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ». Вона добровільно стала «заступником голови Міловської районної адміністрації лнр».

Ще одна прихильниця «русского мира» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого «начальника департамента образования и науки».