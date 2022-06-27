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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
29 июня 2022, 16:30

СБУ повідомила про підозри п'ятьом колаборантам, які допомагають РФ на тимчасово окупованих територіях

Зокрема, перед законом постане «банкір», який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує «Центробанк днр».

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ». Вона добровільно стала «заступником голови Міловської районної адміністрації лнр».

Ще одна прихильниця «русского мира» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого «начальника департамента образования и науки».

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