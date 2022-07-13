17 июля 2022, 11:00

Мешканці псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", що прибули до росії, при врегулюванні статусуа проходитимуть дактилоскопію. Про це з посиланням на МВС Росії пише ТАСС.

У МВС зазначили, що з метою отримання документів для проживання та роботи у росії на законній підставі такі громадяни повинні звертатися до органів внутрішніх справ із заявами про видачу дозволу на тимчасове проживання чи посвідку на проживання, про видачу патенту чи дозволу на роботу, а також про надання статусу біженця або тимчасового притулку.

"Незалежно від обраного громадянином правового статусу на території Росії при його зверненні для отримання відповідного документа він проходить адміністративні процедури, пов'язані з дактилоскопічною реєстрацією, фотографуванням та анкетуванням біографічних даних", - сказали в прес-центрі, додавши, що отримані відомості фіксуються в інформаційних системах.