8 українців загинули в катастрофі літака Ан-12 у Греції

17 июля 2022, 14:00

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.

Про це Богданович сказав у коментарі DW.

За його словами, всі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. У Meridian причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".

Нагадаємо, біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

Територію на 500 метрів від місця падіння Ан-12 огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.